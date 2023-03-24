Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, всего их сегодня насчитывается более 600, есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия, — сказал он.

По словам заммэра, первые этапы подготовки начинаются осенью, сразу после консервации фонтанов. Специалисты проводят диагностику гидравлики и ремонт коммуникаций, а также проверяют конструкции, находящиеся в подземных коллекторах. Кроме того, приводятся в порядок фильтры, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

На финальном этапе будут подготовлены внешние чаши сооружений. Фонтаны расконсервируют, промоют специальным шампунем, проверят лампы подсветки и проведут регулировку форсунок.

Также Бирюков сообщил, что водохранилища Москвы полностью готовы к началу весеннего паводка. Объем талых вод в 2023 году может достичь 350 миллионов кубометров.