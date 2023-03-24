Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи

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В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

— По данным Обнинской сейсмологической станции, 23.03.2023 МО город-курорт Сочи на глубине 10 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 2–3 балла, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате стихии никто не пострадал. Инфраструктура города работает в штатном режиме, передает РИА Новости.

Недавно землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка.

Президент России Владимир Путин поручил организовать комплекс мероприятий, направленный на проведение постоянного мониторинга в сейсмоопасных регионах. Глава государства поручил правительству предоставить ему доклад о проделанной работе до 1 августа.

В конце февраля землетрясение произошло в Таджикистане на границе с Китаем. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.