Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи

Лейла Алиева
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи
Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

— По данным Обнинской сейсмологической станции, 23.03.2023 МО город-курорт Сочи на глубине 10 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 2–3 балла, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате стихии никто не пострадал. Инфраструктура города работает в штатном режиме, передает РИА Новости.

Недавно землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка.

Президент России Владимир Путин поручил организовать комплекс мероприятий, направленный на проведение постоянного мониторинга в сейсмоопасных регионах. Глава государства поручил правительству предоставить ему доклад о проделанной работе до 1 августа.

В конце февраля землетрясение произошло в Таджикистане на границе с Китаем. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.

Землетрясения Россия Сочи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте