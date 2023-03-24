Ефимов: В САО построят более трех миллионов «квадратов» недвижимости по программе КРТ

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На севере столицы инвесторы возведут новые городские кварталы на участках бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На севере столицы уже идет реорганизация шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью более 145 гектаров. Инвесторы возведут более трех миллионов квадратных метров недвижимости, — отметил он.

Территории в САО по проектам комплексного развития территории (КРТ) реорганизуют правообладатели недвижимости и инвесторы, определенные по итогам торгов. Это участки бывших промзон «Автомоторная», «Братцево», две территории «Коровино», а также неэффективно используемые территории в Дмитровском проезде и на улице Новая Ипатовка.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, проекты КРТ учитывают формирование необходимой горожанам инфраструктуры.

По шести проектам будет построено девять школ и детских садов на 3,7 тысячи мест, а также две школы искусств, скалолазный центр, спортивный комплекс командных видов спорта и многие другие общественно важные объекты.

Накануне Владимир Ефимов рассказал, что на участке бывшей промзоны «Огородный проезд» и неэффективно используемой площадки на улице Милашенкова в Бутырском районе городское руководство намерено построить свыше миллиона «квадратов» недвижимости в рамках реализации четырех проектов КРТ.