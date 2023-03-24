Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три дома знаменитых преподавателей вошли в столичную программу капремонта

Евгений Силаев
Город
Три дома знаменитых преподавателей вошли в столичную программу капремонта
Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Специалисты провели капремонт трех домов, в которых жили знаменитые столичные преподаватели. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Речь идет о домах по адресам: Пресненский Вал, дом 40, улица Часовая, дом 17 и улица Новопесчаная, дом 14. Работы в последних двух зданиях уже завершены.

Сначала специалисты по необходимости промыли плоскости, а также заделали швы специальными растворами. Далее они приступили к восстановлению декоративных элементов, после чего занялись покраской фасадов. На этом этапе работ строители старались сохранить архитектурный облик домов.

В завершение работ специалисты отремонтировали цоколь и откосы, а также заменили водосточные трубы.

В 2023 году запланирован капитальный ремонт дома на Пресняном Валу. Особое внимание уделят восстановлению фасада и замене внутридомовых коммуникаций.

Накануне стало известно, что специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Особое внимание будет уделено фасаду здания.

Дома Москва Капитальный ремонт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте