Три дома знаменитых преподавателей вошли в столичную программу капремонта

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Специалисты провели капремонт трех домов, в которых жили знаменитые столичные преподаватели. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Речь идет о домах по адресам: Пресненский Вал, дом 40, улица Часовая, дом 17 и улица Новопесчаная, дом 14. Работы в последних двух зданиях уже завершены.

Сначала специалисты по необходимости промыли плоскости, а также заделали швы специальными растворами. Далее они приступили к восстановлению декоративных элементов, после чего занялись покраской фасадов. На этом этапе работ строители старались сохранить архитектурный облик домов.

В завершение работ специалисты отремонтировали цоколь и откосы, а также заменили водосточные трубы.

В 2023 году запланирован капитальный ремонт дома на Пресняном Валу. Особое внимание уделят восстановлению фасада и замене внутридомовых коммуникаций.

Накануне стало известно, что специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Особое внимание будет уделено фасаду здания.