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Портрет дома 1970 года постройки восстановят в районе Северное Тушино

Полина Пашкина
Город
Портрет дома 1970 года постройки восстановят в районе Северное Тушино
Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
Москва, улица Фомичёвой, 16к6 Карта всех событий

Специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино по адресу улица Фомичевой, дом 16, корпус 6. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

— Изначально стены здания были украшены мелкой облицовочной плиткой. Чтобы в полной мере восстановить фасад, будет применена новая технология нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки, — сказал представитель фонда.

Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Ремонт фасада данного дома представляет собой особый интерес.

Специалисты смогут сделать облик дома красивым, а само здание — теплым. Подобную технологию опробовали в регионах и уже несколько лет успешно применяют в Москве.

Портрет дома 1970 года постройки восстановят в районе Северное Тушино Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Уточняется, что на первом этапе работ специалисты осуществят подготовительные меры — заделку швов, простукивание и удаление плитки. Затем открытые поверхности они промоют очищающими средствами.

На втором этапе работ оголенную арматуру обработают специальным антикоррозионным составом и нанесут специальную грунтовку. В конце специалисты выполнят штукатурку по стеклотканевой сетке и окраску всего фасада стойкой акриловой краской.

Наконец, в доме проведут ремонт входных групп, устройство облицовочного покрытия цоколя и новой отмостки, заменят кровельный настил и систему центрального отопления, а также проложат новую электросеть.

В рамках программы капремонта жилого фонда также состоятся работы по облагораживанию дома 7, корпуса 7 на 2-й Филевской улице.

Москва Капитальный ремонт Район Северное Тушино
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