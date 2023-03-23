Портрет дома 1970 года постройки восстановят в районе Северное Тушино

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Москва, улица Фомичёвой, 16к6 Карта всех событий

Специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино по адресу улица Фомичевой, дом 16, корпус 6. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

— Изначально стены здания были украшены мелкой облицовочной плиткой. Чтобы в полной мере восстановить фасад, будет применена новая технология нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки, — сказал представитель фонда.

Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Ремонт фасада данного дома представляет собой особый интерес.

Специалисты смогут сделать облик дома красивым, а само здание — теплым. Подобную технологию опробовали в регионах и уже несколько лет успешно применяют в Москве.

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Уточняется, что на первом этапе работ специалисты осуществят подготовительные меры — заделку швов, простукивание и удаление плитки. Затем открытые поверхности они промоют очищающими средствами.

На втором этапе работ оголенную арматуру обработают специальным антикоррозионным составом и нанесут специальную грунтовку. В конце специалисты выполнят штукатурку по стеклотканевой сетке и окраску всего фасада стойкой акриловой краской.

Наконец, в доме проведут ремонт входных групп, устройство облицовочного покрытия цоколя и новой отмостки, заменят кровельный настил и систему центрального отопления, а также проложат новую электросеть.

В рамках программы капремонта жилого фонда также состоятся работы по облагораживанию дома 7, корпуса 7 на 2-й Филевской улице.