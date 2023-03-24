Служба занятости проведет ярмарку вакансий для соискателей с инвалидностью

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Щепкина Карта всех событий

Встреча клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать» пройдет 29 марта на улице Щепкина. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

— Служба занятости разделяет ценности инклюзии, равных возможностей и поддерживает горожан с инвалидностью в вопросах профессиональной и социальной реализации. Для таких кандидатов проводят карьерные, психологические и юридические консультации, тренинги и мастер-классы по развитию гибких навыков, реализовываются кастомизированные программы трудоустройства, а также проходят встречи клуба «Хочу работать», — сказал он.

Телекоммуникационная компания предложит вакансии для специалистов по телемаркетингу, координаторов проектов, аналитиков, тестировщиков, маркетологов, менеджеров по продукту и старших юрисконсультов, а также специалистов по развитию бизнеса и UX-аналитиков. В крупную торговую сеть будут отбирать работников торгового зала и кассиров.

Информационное агентство проведет собеседования на вакансии модератора, младшего специалиста юридического отдела, редактора социальных сетей и младшего специалиста отдела оперативных продаж. Центр организации дорожного движения будет искать кандидатов на вакансию техника, а крупнейший почтовый оператор отберет операторов связи и почтальонов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин сообщил, что база вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тысяч предложений.