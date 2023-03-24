Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В России существуют различные меры поддержки для многодетных семей. Это выплаты, льготы и субсидии. На какую помощь можно рассчитывать в столице и как ее получить — в материале «Вечерней Москвы».

Какие семьи считаются многодетными?

Многодетной признают ту семью, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них возраста 16 лет. При этом не учитываются находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав.

Как получить статус многодетной семьи?

Для этого необходимо подать электронное заявление на mos.ru. Это может сделать любой из родителей, проживающий совместно с детьми, при условии наличия регистрации по месту жительства в городе Москве (у родителей и детей).

Какие документы необходимы для получения статуса многодетной семьи?

— документ, удостоверяющий личность заявителя;

— документ, удостоверяющий личность супруга, и свидетельство о заключении брака, если заявитель состоит в браке;

— документ, удостоверяющий личность второго родителя, если проживает совместно с заявителем;

— свидетельство о рождении для каждого из детей (в том числе достигших 18 лет);

— документ, удостоверяющий личность ребенка, для граждан РФ старше 14 лет — паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан и лиц без гражданства (независимо от возраста) — вид на жительство;

— свидетельство о перемене ФИО для всех, у кого изменялись личные данные;

— свидетельство об установлении отцовства;

— свидетельство о смерти или судебное решение о признании родителя умершим;

— свидетельство о расторжении брака, если брак со вторым родителем расторгнут.

Какие выплаты и субсидии положены многодетным семьям?

Семья с тремя и более детьми может получать все или некоторые из следующих видов выплат и пособий:

— единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) одновременно троих и более детей;

— ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни;

— ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

— ежемесячную компенсационную выплату за пользование телефоном;

— ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет;

— ежегодную компенсационную выплату на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.

Семья, в которой воспитываются пять и более детей, также имеет право на ежемесячную компенсационную выплату на приобретение товаров детского ассортимента.

Семьи с десятью и более детьми дополнительно могут получать:

— ежемесячную компенсационную выплату;

— ежемесячную компенсационную выплату матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсию;

— ежегодную компенсационную выплату к Международному дню семьи;

— ежегодную компенсационную выплату ко Дню знаний.

Кто может оформить выплаты?

Оформить выплаты может один из родителей, усыновителей, а также отчим или мачеха, опекун — в зависимости от типа выплаты. Право на выплату получают семьи, в которых хотя бы один из родителей имеет постоянную регистрацию в Москве и проживает с ребенком совместно.

Какие нужны документы для оформления выплат многодетным семьям?

— заявление;

— документ, удостоверяющий личность заявителя;

— документ, удостоверяющий личность второго родителя (усыновителя) — при наличии;

— документы, подтверждающие место жительства членов семьи в Москве;

— свидетельства о рождении детей;

— свидетельство об установлении отцовства (при наличии);

— решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей), вступившее в законную силу (копия, заверенная в установленном порядке), либо свидетельство об усыновлении (представляется по желанию заявителя);

— документ, подтверждающий факт отсутствия второго родителя;

— документы, подтверждающие фактическое проживание детей супруга (супруги), рожденных в прежнем браке или рожденных вне брака, в данной семье до их совершеннолетия;

— реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета, куда будет перечисляться выплата, — обязательно для родителей, опекуны могут получить выплату как на карту, так и в почтовом отделении по месту жительства.

Для оформления ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей, дополнительно понадобится справка об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет в образовательной организации, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи запроса.

Где можно оформить выплаты многодетным семьям?

Для этого следует подать электронное заявление на mos.ru или текстовое заявление в центр госуслуг «Мои документы».