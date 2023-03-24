Экономист Ордов объяснил, почему сократились российские инвестиции в облигации США

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Рекордное снижение российских инвестиций в казначейские облигации США отражает курсовую разницу рубля и доллара и степень падения цен самих активов. Об этом рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Эксперт напомнил, что ФРС США недавно подняла учетную ставку до 4,75-5 процента, а это негативно влияет на стоимость американских государственных облигаций. У США возник бюджетный дефицит, который ничем, кроме долга, финансировать невозможно. Банковский кризис США может перейти в глобальную финансовую проблему.

— ФРС сейчас резервирует порядка двух триллионов долларов, чтобы если не предотвратить, то хотя бы купировать явные проявления этого кризиса, – отметил Ордов в комментарии РИАМО.

По его прогнозу, госдолг США будет продолжать нарастать.

В октябре прошлого года объем вложений РФ в американские государственные облигации составлял 2,034 миллиарда долларов, в декабре эта цифра снизилась до 629 миллиона долларов, передает ФАН.

Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы».