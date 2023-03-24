Эксперт Хайцеэр рассказал о падении спроса на автомобили бизнес-класса

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Автомобили премиум-класса прибывают в Россию через параллельный импорт, но с каждым днем обеспечивать их поставки становится все тяжелее. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, в России резко сократился спрос на машины премиум-класса.

— Очередь за ним не стоит. Количество людей, способных приобрести такие машины, уменьшилось минимум в три-четыре раза, — пояснил он в комментарии НСН.

Он отметил, что пока эти автомобили все еще поступают на российский рынок, в том числе и из Китая. При этом эксперт добавил, что рынок в РФ не привлекает китайских производителей. В среднем в стране продается около двух миллионов машин каждый год. В Китае — 22 миллиона.

Также стало известно, что на заводе Nissan в Петербурге планируют запустить сборку машин уже в апреле. Планируется выпускать китайский кроссовер, но под брендом LADA. На производство будут привозить уже собранные большие части (узлы) и на месте превращать их в готовый автомобиль, передает издание «Невские новости».

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков сообщил, что отечественный рынок привлекает все больше иностранных производителей. По его словам, будущее за ними и за отечественным автопромом.