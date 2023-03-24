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Wildberries в тестовом режиме запустил доставку сверхгабаритных товаров

Лейла Алиева
Общество
Wildberries в тестовом режиме запустил доставку сверхгабаритных товаров
Фото: shutterstock

Wildberries вместе с партнерами запустил в тестовом режиме доставку сверхгабаритных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

— В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей, — говорится в сообщении.

При этом доставка и подъем на нужный этаж будет бесплатной. В будущем Wildberries планирует расширить зону доставки данных товаров, а также ассортимент сверхгабаритных товаров, передает РИА Новости.

Недавно Wildberries совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» создали так называемую согласительную группу, которая позволит разрешить вопросы между маркетплейсом и партнерами пунктов выдачи заказов.

Онлайн-ретейлер в дальнейшем планирует улучшить обратную связь с партнерами компаний. Для этого увеличится количество встреч в дистанционном формате и будет доработан механизм оспаривания начислений.

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