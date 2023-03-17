Wildberries и «Опора России» создали группу по разрешению вопросов со штрафами

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Онлайн-ретейлер Wildberries совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» создали так называемую согласительную группу, которая позволит разрешить вопросы между маркетплейсом и партнерами пунктов выдачи заказов. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе организации.

Топ-менеджмент онлайн-ретейлера и «Опора России» провели встречу с инициативной группой партнерских пунктов выдачи заказов. На ней обсудили актуальные вопросы взаимодействия между компанией и партнерами.

— Принято решение временно приостановить текущий механизм списаний средств за подмену товара, чтобы разобраться в возникших ситуациях. Удержанные суммы вернулись на балансы пунктов выдачи, — приводит слова директора по развитию сервисов Wildberries Кристины Спиревой сайт «Опоры России».

Онлайн-ретейлер в дальнейшем планирует улучшить обратную связь с партнерами компаний. Для этого увеличится количество встреч в дистанционном формате и будет доработан механизм оспаривания начислений.

Согласительная комиссия позволит предпринимателям прийти к общим соглашениям по возникшим спорным ситуациям. Их будут решать в пользу не одной, а каждой из задействованных сторон.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем может грозить компании сложившаяся ситуация. По мнению юриста, без уступок со стороны Widberries онлайн-ретейлер может понести имиджевые потери.