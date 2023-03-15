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Приметы и советы

Юрист рассказал, чем грозят Wildberries забастовки сотрудников

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист рассказал, чем грозят Wildberries забастовки сотрудников
Фото: shutterstock

Из-за общественного резонанса Wildberries могут ждать имиджевые потери, если компания не пойдет на уступки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил адвокат Сергей Жорин в среду, 15 марта.

По его словам, сложившаяся вокруг маркетплейса ситуация могла возникнуть из-за того, что головная компания изменила начальный договор с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), направив им оферту, в результате чего их работа стала невыгодной или вовсе убыточной.

— Оферта — это предложение о заключении или изменении существенных условий договора. И акцептом, то есть согласием на изменение этих условий, может быть либо прямое согласие, либо продолжение работы с учетом вот этих обстоятельств, указанных в оферте. Отсутствие реакции какой-либо акцептом считать нельзя, — отметил специалист.

При этом Жорин заметил, что в качестве основного метода борьбы за свои права забастовки могут быть не слишком эффективны. Они отлично годятся для привлечения внимания, но решить проблему они едва ли помогут.

— Я как юрист не уверен, что забастовка в данном случае является достаточно эффективным инструментом. Более эффективной с юридической точки зрения является попытка решить проблему в судебном порядке. Пунктам выдачи необходимо отправить ответ на оферту, в котором они выразят несогласие с новыми условиями работы. После чего выбрать правильную стратегию защиты нарушенного права и отстаивать его в суде, — подчеркнул адвокат.

По мнению Жорина, если головная компания не пойдет на уступки, то ей грозят как минимум имиджевые потери.

Делом уже заинтересовалась Генеральная прокуратура, и если ведомство обнаружит нарушения, то Wildberries могут ждать серьезные неблагоприятные последствия.

Несмотря на бушующую забастовку, представители компании отказались выполнять требования протестующих.

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