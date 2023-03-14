Генпрокуратура проверит информацию о нарушении прав сотрудников Wildberries

Фото: пресс-служба Совфеда

Прокуратура Московской области проверит сообщения о нарушении прав работников Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации во вторник, 14 марта.

Проверка организована по поручению ведомства и на основании сообщений из СМИ о возможно неправомерном удержании денежных средств из заработной платы сотрудников интернет-площадки.

— В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ход и результаты проверки находятся на контроле Генеральной прокуратуры.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries планируют устроить забастовку с 15 марта из-за штрафов, которые они должны заплатить компании.

Владельцы местных пунктов выдачи Wildberries окружили главный офис компании в Москве. Предприниматели недовольны тем, что фирма списывает деньги с пунктов выдачи из-за бракованных товаров и их подмены вне зависимости от того, причастна ли точка к нарушению.

В тот же день Wildberries запретила владельцам пунктов выдачи и продавцам распространять ложную информацию о торговой площадке.