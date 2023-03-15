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Приметы и советы

Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих

Степан Жирнов
Общество
Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих
Фото: shutterstock

Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

Как сообщил «Подъем», представители маркетплейса считают, что реализация требований бастующих приведет к значительному снижению уровня клиентского сервиса. При этом в пресс-службе Wildberries отметили, что зарплата выплачивается сотрудникам ежедневно, «ограничений нет и не было».

Ранее стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов интернет-площадки объявили о забастовке. Рабочие требуют изменения условий труда: отмены штрафов за брак и возвраты и введения гибкого графика приема товара. В компании сперва не поверили в такое развитие событий.

Историей заинтересовалась Генеральная прокуратура. По этому же вопросу в Государственной думе было организовано собрание, на котором собирались искать решение конфликтной ситуации со всеми участниками конфликта. Однако представители Wildberries на встречу не явились.

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