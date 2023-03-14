«Раздули из мухи слона»: Wildberries ответила на новости о забастовке сотрудников

Фото: shutterstock

Информация о забастовке сотрудников Wildberries недостоверна и раздута желтыми Telegram-каналами. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса во вторник, 14 марта.

— Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров. Но они (участники забастовки — прим. «ВМ») представляют лишь 0,1 процента от их общего количества, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в офис Wildberries пришли порядка 10–15 человек в сопровождении журналистов. Однако они якобы отказались передавать свои данные представителям компании и сотрудникам правоохранительных органов.

Также Wildberries утверждает, что с другими партнерами была проведена онлайн-встреча несколько часов назад, передает РБК.

Владельцы местных пунктов выдачи Wildberries окружили главный офис компании в Москве. Предприниматели недовольны тем, что фирма списывает деньги с пунктов выдачи из-за бракованных товаров и их подмены вне зависимости от того, причастна ли точка к нарушению.

Вскоре Wildberries запретила владельцам пунктов выдачи и продавцам распространять ложную информацию о торговой площадке.