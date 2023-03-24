Пропавшую более недели назад в Приамурье 14-летнюю девочку нашли у родной матери

Фото: СК РФ

Полицейские установили местонахождение 14-летней девочки, пропавшей в Амурской области 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в пятницу, 24 марта.

Девочка жила в приемной семье, где находилось еще шесть детей. 16 марта она вышла из дома и пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и подключили к поискам волонтеров.

— В результате поисковых и проведенных совместно с органами внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение Ксении Волковой, которая самовольно покинула свое место жительства в городе Белогорск 16 марта, — говорится в сообщении.

Уточняется, что девочка находилась в поселке Серышево, а ночью 24 марта ушла к биологической матери в Белогорск, где ее и удалось найти. На данный момент жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает, говорится в материале.

16 марта похожий случай произошел в Воронеже. Десятилетняя школьница вышла из дома и не вернулась. Позднее поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что девочку нашли живой.