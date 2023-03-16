Десятилетняя школьница пропала в Воронеже

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Десятилетнюю школьницу, которая вышла из дома и не вернулась, ищут в Воронеже. Об этом сообщил в четверг, 16 марта, поисковый отряд «Лиза Алерт».

— 15 марта около 12:00 (по московскому времени) ушла из дома и не вернулась, — сказано в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок был одет в темно-синюю куртку с рисунками единорожки, темно-синие спортивные штаны, шапку с белым помпоном и черные ботинки. С собой у школьницы был черный рюкзак с рисунком.

Позже поисковый отряд сообщил, что девочку нашли живой.

31 января водолазы обнаружили тело девочки, которая пропала в Павловском Посаде после прогулки. Тело погибшей обнаружили в 200 метрах от того места, где ребенок провалился под лед.

Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 29 января. Семилетняя девочка возвращалась из гостей, но не дошла до дома. По предварительной информации, ребенок вышел на тонкий лед реки Клязьмы и провалился под воду. На поиски девочки были отправлены волонтеры и водолазы.