Ефимов: Производство одежды в Москве выросло более чем в восемь раз в январе

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В январе 2023 года объем производства одежды в Москве вырос в 8,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве действует более 200 предприятий легкой промышленности, в том числе производители одежды, обуви и нетканых материалов, где работают свыше 10 тысяч человек. Накопленный опыт столичных компаний в совокупности с новыми возможностями, появившимися после ухода некоторых зарубежных брендов с отечественного рынка, способствовал наращиванию объемов выпуска в отрасли, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что производство трикотажной и вязаной одежды выросло в 1,9 раза, а спецодежды — в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в столице развивается производство разнообразной одежды не только для взрослых, но и для детей.

14 марта Владимир Ефимов сообщил о том, что по итогам января 2023 года рост промышленного производства в столице составил 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом рост обрабатывающих производств составил 3,3 процента.