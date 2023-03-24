Мошенники продали столичной пенсионерке витамины за 400 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Большой Козихинский переулок Карта всех событий

На востоке столицы аферисты обманули пенсионерку и продали ей дешевые витамины за 400 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 24 марта.

По его словам, жительнице района Соколиная Гора позвонил неизвестный и представился сотрудником поликлиники. Он сообщил, что результаты последних анализов 83-летней пенсионерки оказались неутешительными и ей необходимо пропить курс дорогостоящих лекарств. Испугавшись, женщина согласилась.

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Через некоторое время в квартиру к пенсионерке пришла «медицинская работница», которая передала бабушке витамины за 400 тысяч рублей. Позже пожилая женщина внимательно присмотрелась к препарату, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали одну из подозреваемых в Большом Козихинском переулке. Ею оказалась 44-летняя женщина, несколько лет проживающая в столице. Задержанная призналась, что работала на аферистов курьером. Она должна была забирать деньги и переводить их на указанные счета. В качестве вознаграждения она оставляла себе 10 процентов от похищенного. У злоумышленницы изъяли 40 тысяч рублей и передали их владелице.

Фигурантку заключили под стражу. Личности ее работодателей устанавливаются.

Другого афериста задержали на северо-западе столицы. Мужчина на протяжении долгого времени спаивал жителя Москвы, чтобы завладеть его квартирой.