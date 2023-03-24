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Застрявшего в автомобиле кота спасли в Бирюлево Восточном

Никита Худяков
Происшествия
Застрявшего в автомобиле кота спасли в Бирюлево Восточном
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Липецкая улица, 17к1 Карта всех событий

Застрявшего в машине кота спасли в Бирюлево Восточном вечером 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В «Службу 112» Москвы сообщили о котенке, застрявшем в автомобиле около дома 17, корпус 1, на улице Липецкой. Выбраться самостоятельно он не мог, — говорится в сообщении.

На место выехал пожарно-спасательный отряд. Прибывшие спасатели приподняли машину, сняли защиту и достали кота, после чего передали его хозяину, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Еще одно животное спасли недавно в Москве. Дворовый кот оказался на льду и не мог выбраться. В этот момент на него напали вороны. Очевидцы вызвали спасателей, которые отпугнули птиц и вызволили животное из нелегкого положения.

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