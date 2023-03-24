Нутрициолог Ковылкина рассказала, как избавиться от лишнего веса без спорта

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Для похудения необходимо следить за своим питанием, поддерживать дефицит калорий, при этом еда должна быть вкусной, разнообразной, сбалансированной и в умеренном количестве. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

Для снижения массы тела в организм должно поступать меньше калорий, нежели организм тратит. Такая система помогает образовать дефицит калорий.

По словам специалиста, среднестатистический человек занимается спортом 2–3 раза в неделю по одному часу. По словам нутрициолога, такая активность не сможет поддерживать дефицит при ежедневном переедании.

При этом важно, чтобы рацион был вкусным, разнообразным и сбалансированным.

Нутрициолог рекомендует в любом случае не забывать про физическую активность. Вместо тренировок в зале можно больше ходить пешком, не пользоваться лифтом, передает РИАМО.

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