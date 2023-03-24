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Температура в Москве достигла значений середины весны

Никита Худяков

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Температура в Москве достигла значений середины весны
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве 23 марта было зафиксировано плюс 12,1 градуса, что лишь на 2,5 градуса меньше температурного рекорда за всю историю метеонаблюдений. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— Погода в Европейской части России аномально теплая — мартовская норма превышена на 5–7 градусов. В частности, в Москве 23 марта температура воздуха недобрала лишь 2,5 градуса до рекордной отметки плюс 14,6 градуса — такой показатель был зафиксирован в этот же день в 2014 году, — сказала она.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температурный фон опережает показатели примерно на три–четыре недели, что свойственно началу или середине апреля, передает газета «Известия».

В ближайшие дни в столице будет тепло. Однако не стоит полагать, что в надвигающиеся выходные москвичей ждет безоблачное небо. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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