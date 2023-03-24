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В Госдуму внесли проект о праве семей погибших экс-сотрудников ОВД — участников СВО на жилищную выплату

Араз Салехов
Общество
В Госдуму внесли проект о праве семей погибших экс-сотрудников ОВД — участников СВО на жилищную выплату
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается сохранить для членов семьи бывшего сотрудника ОВД — участника спецоперации права на получение жилищной выплаты в случае его гибели. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

— Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект о сохранении у членов семьи бывшего сотрудника ОВД — участника СВО права на получение жилищной выплаты в случае его гибели, — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально», в случае одобрения законопроекта всем ветеранам боевых действий из числа сотрудников ОВД будет предоставляться единовременная соцвыплата.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию предложил создать специальный фонд для помощи ветеранам и семьям погибших и раненых участников специальной военной операции на Украине. Глава страны уточнил, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник.

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