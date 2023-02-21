Путин: В России создадут фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов

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Президент России Владимир Путин предложил создать специальный фонд для помощи ветеранам и семьям погибших и раненых участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 21 февраля.

— Он (фонд — прим. «ВМ») будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии, — сказал глава государства в послании Федеральному собранию.

Помимо этого, лидер подчеркнул, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник. Путин также добавил, что данная организация будет работать по принципу единого окна, офисы фонда появятся во всех регионах России уже в текущем году, передает сайт Кремля.

Также в послании Путин заявил, что Россия будет последовательно и аккуратно решать поставленные задачи спецоперации на Украине. Он напомнил, что с 2014 года жители Донбасса ждали помощи от России. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие темы может поднять президент в ходе послания Федеральному собранию.