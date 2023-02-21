Путин: Россия будет аккуратно и последовательно решать задачи спецоперации

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Россия будет последовательно и аккуратно решать поставленные задачи спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

— Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. И мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно, будем решать стоящие перед нами задачи, — отметил он.

Глава государства напомнил, что с 2014 года жители Донбасса ждали помощи от России и сражались за свое право жить на родине, передает официальный сайт Кремля.

В рамках своего выступления Путин также подчеркнул, что Россия делала все возможное для решения проблем Донбасса мирными средствами. Несмотря на это, противниками РФ готовился «совсем другой сценарий».

О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.