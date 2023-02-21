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Путин: Россия пыталась решить проблемы Донбасса мирными средствами

Евгений Жуков

Сюжеты: 

Ситуация в Донбассе Послание президента - 2023
Общество
Путин: Россия пыталась решить проблемы Донбасса мирными средствами
Фото: Скриншот 1tv.ru

Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

— Мы делали все возможное, действительно все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами, — сказал глава государства в послании Федеральному собранию.

Путин также рассказал, что руководство страны вело переговоры о мирном выходе из существующего конфликта на Украине, однако противниками России готовился «совсем другой сценарий», передает сайт Кремля.

10 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе.

Также Песков рассказал, что большая часть послания Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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