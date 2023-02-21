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Песков раскрыл возможные темы послания Путина Федеральному собранию

Араз Салехов

Сюжет: 

Послание президента - 2023
Политика
Песков раскрыл возможные темы послания Путина Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Большая часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— И вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому — во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов — будет посвящена как минимум большая часть этого послания, — сказал он в эфире Первого канала.

Также часть выступления Путина будет посвящена итогам прошедшего года, резюмировал Песков.

10 февраля Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Выступление президента можно будет увидеть на Первом канале, «России 1» и НТВ, оно будет длиться час.

Позже Песков добавил, что российский лидер уделит особое внимание теме, связанной с военной спецоперацией. О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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