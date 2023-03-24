Врач Пантелеев оценил ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в Санкт-Петербурге

Фото: shutterstock

Уровень заболеваемости туберкулезом в Санкт-Петербурге примерно на треть ниже, чем во всей стране. Об этом рассказал главный врач Городского противотуберкулезного диспансера, главный внештатный специалист-фтизиатр комитета по здравоохранению Александр Пантелеев.

— Заболеваемость в Петербурге равна столицам южноевропейских стран, и нам надо еще в два раза снизить заболеваемость, чтобы достичь Северной Европы. Там заболеваемость составляет 10 на 100 тысяч. Так что есть куда двигаться, хотя в городе есть районы, которые уже этого достигли. Это Московский, Кронштадтский, Курортный районы, — отметил он в интервью газете «Петербургский дневник».

Эксперт пояснил, что долгое время противотуберкулезная служба была представлена районными диспансерами, каждый из них работал только в зоне своей ответственности. Но в больших городах часто происходит внутренняя миграция населения.

Человек способен проживать в одном, работать в другом, а быть прописанным в третьем районе. При этом бесплатные лекарства от туберкулеза он может найти только в районе по приписке. Это привело к идее создания единого центра, где человек сможет получить помощь как в диагностике, так и в лечении.

Люди без иммунодефицита имеют меньше шансов заразиться туберкулезом при единичном контакте с больным. Об этом рассказала главный внештатный специалист, фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной об опасноcти и симптомах туберкулеза, а также о том, может ли в России начаться новая эпидемия.