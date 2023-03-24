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МГЭИК: Россия может потерять часть территории из-за таяния ледников

Араз Салехов
Общество
МГЭИК: Россия может потерять часть территории из-за таяния ледников
Фото: pixabay.com

Россия может потерять территории из-за проблемы глобального потепления. Об этом заявили ученые из межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Согласно мнению специалистов, при неблагоприятном сценарии к концу столетия в Арктике потеплеет на 10 градусов Цельсия. Для решения проблемы потепления необходимо уменьшить количество выбросов в атмосферу. Таяние льдов может привести к разрушению части инфраструктуры в России.

По словам вице-председателя одной из рабочих групп МГЭИК Сергея Семенова, с потеплением увеличивается количество мелкобитого льда.

— При штормовой погоде он действует на береговую инфраструктуру, как наждак. Береговые сооружения разрушаются, береговая линия физически съедается. Это некоторые потери территории в пользу моря, хотя и не катастрофически, — цитирует его РИА Новости.

Эколог и климатолог Илья Рыбальченко в беседе с «Вечерней Москвой» назвал процесс, который для мира страшнее таяния льдов в Антарктиде. Истинное опасение, по словам эксперта, может вызывать «точка невозврата», которая связана с оттаиванием болот.

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