Тело женщины, умершей около двух лет назад, нашли в квартире в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В подмосковных Химках обнаружили тело женщины, которая скончалась около двух лет назад. Соседи не заметили, куда пропала гражданка после смерти мужа.

По поводу пропажи своей тети в полицию обратился 35-летний племянник погибшей, который проживает в Махачкале. Мужчина сообщил, что родственница перестала выходить на связь еще в 2020 году.

По адресу проживания женщины прибыли сотрудники полиции и аварийно-спасательной службы. Они вскрыли дверь в квартиру и обнаружили тело покойной. По словам соседей, у женщины около двух лет назад скончался муж, и после этого никто ее не видел.

Как сообщил «МК», неприятный запах по дому не распространялся из-за того, что в квартире усопшей было открыто окно. Соседи заметили эту подозрительную особенность и сообщили об этом в полицию, но тогда никто не воспринял обращение в серьез.

Для определения причины смерти тело направили на экспертизу.

Другая трагедия произошла в центре столицы. Тело 90-летнего бывшего прокурора Московской области обнаружили в ванной комнате собственной квартиры.