Стала известна личность задержанного за взятки в Санкт-Петербурге сотрудника ФТС

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В Санкт-Петербурге за получение взятки задержали начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования Александра Мартынова. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

Как сообщил Telegram-канал «112», майора ФТС взяли с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают и инспектора таможенного оформления и контроля Балтийского поста Елену Сальман. По версии правоохранительных органов, коллеги действовали организованной группой по предварительному сговору.

По данным пресс-службы ФТС данные задержания стали результатом совместных оперативных мероприятий правоохранительных структур и подразделений по противодействию коррупции таможенных органов.

Ранее стало известно, что по подозрению в коррупции в Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы: замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».