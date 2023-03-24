Что известно о задержании генерала Александра Беглова и полковника Александра Алеева ФТС

Начальник Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов / Фото: ctu.customs.gov.ru

В пятницу, 24 марта, силовики задержали двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы: замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева. Их подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Примечательно, что это далеко не первое задержание сотрудников ФТС за последнее время. Что известно о махинациях представителей ведомства — в материале «Вечерней Москвы».

50 тысяч долларов

В пятницу, 24 марта, сотрудники СК совместно с ФСБ задержали с поличным Беглова и Алеева. Они получили взятку в размере 50 тысяч долларов, что на момент публикации эквивалентно 3,8 миллиона рублей, от двух предпринимателей. О чем сотрудники ФТС договорились с бизнесменами, пока не известно. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве. В скором времени им изберут меру пресечения.

В жилищах и на рабочих местах фигурантов проведены обыски, в числе изъятого оказались примерно 40 миллионов рублей, сообщает источник «ВМ».

По данным СМИ, в тот же день задержали еще несколько сотрудников ведомства в Санкт-Петербурге и Приволжье. На берегах Невы за взятку 300 тысяч рублей задержали начальника Отдела таможенного оформления и таможенного контроля Центра электронного декларирования, а в ПФО сотрудница попала в руки к правоохранителям спустя три дня после начала службы.

Многомиллионные взятки

В 2023 году уже происходили задержания сотрудников ведомства по причине взяточничества. Так, в середине января сотрудники ФСБ задержали главного IT-специалиста Федеральной таможенной службы Дмитрия Васильева прямо на рабочем месте. По версии следствия, мужчина помогал бизнесменам выиграть конкурс на заключение государственных контрактов за вознаграждение. В последний раз взятка составила 25 миллионов рублей.

IT-специалист Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев / Фото: customs.gov.ru

Интерес со стороны правоохранителей к его персоне возник еще год назад, когда выяснилось, что в компаниях, с которыми Васильев заключал договоры от лица ведомства, работают его родственники. Тогда вместо лишения должности и возбуждения уголовного дела сотрудник ФТС получил только выговор.

Примечательно, что сотрудники ФСБ считают, что коррупционная схема действовала и до Васильева, который занял пост в 2020 году.

В 2021 году сотрудники Следственного комитета задержали начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало. Мужчина получил взятку, превысившую миллион рублей, от предпринимателя, которому нужно было провезти через границу 20 автомобилей. Злоумышленника задержали с поличным в момент передачи взятки.

А в декабре 2022-го СК схватил генерала Дмитрия Мурышова, который занимал должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы. Он получил взятку от директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко и советника из ООО «Агроменеджмент» Ильи Окорокова. Все фигуранты были задержаны и арестованы, в их отношении расследуется уголовное дело по соответствующей статье.

Генерал Дмитрий Мурышов, экс-начальник управления по противодействию коррупции ФТС / Фото: Пресс-служба Басманного суда

Главный дознаватель

По вышеперечисленным уголовным делам еще идут расследования, результат которых не ясен. Однако одно громкое дело, возбужденное не так давно, закончилось в столице приговором в адрес бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александра Кизлыка вместе с подельниками.

Сотрудник, который должен был отлавливать нарушителей внутри ведомства, а также бывший заместитель Кизлыка Алексей Серебро, экс-заместители начальников Домодедовской и Внуковской таможен Юрий Черкашин и Константин Мишин и бывший старший дознаватель по особо важным делам Андрей Шурыгин были задержаны в 2019 году по подозрению в превышении должностных полномочий.

Ущерб от деятельности группы превысил 25 миллионов рублей. При этом в качестве возмещения ущерба суд взыскал с Кизлыка и его супруги деньги, ценности и объекты недвижимости на общую сумму 153,4 миллиона рублей.

Расследование длилось несколько лет и 1 марта 2023 года фигуранты были признаны виновными в совершении преступлений. Кизлыка отправили в колонию на десять лет, а подельникам дали от пяти до семи лет.