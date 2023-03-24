Высокопоставленных сотрудников ФТС задержали в Москве за взяточничество

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В столице задержали высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы по подозрению во взяточничестве. Об этом в пятницу, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

— По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев, — говорится в сообщении.

По данному факту на рабочих местах задержанных были проведены обыски. В ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения.

1 марта стало известно, что бывший сотрудник МЧС предстанет перед судом за взяточничество. По версии следствия, за три года он незаконно получил более 1,8 миллиона рублей.

Также недавно по подозрению в систематическом получении взяток в особо крупном размере задержали бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина.