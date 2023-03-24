Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Самосвал столкнулся с пригородным поездом на Сахалине

Лейла Алиева
Происшествия
Самосвал столкнулся с пригородным поездом на Сахалине
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На Сахалине самосвал врезался в пригородный поезд, после чего разлилось и загорелось топливо. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

— Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание. По предварительной информации, несколько пассажиров получили незначительные травмы, погибших нет, — рассказал он.

Уточняется, что в поезде находилось 99 человек, 26 из них уехали с места ДТП самостоятельно. Для остальных пассажиров направили два автобуса, которые развезут их по населенным пунктам.

Позже пожарным удалось ликвидировать возгорание в поезде, а для его буксировки на место происшествия был отправлен дополнительный локомотив, написал губернатор в своем Telegram-канале.

В феврале на платформе Ростокино в Москве загорелся вагон поезда, в результате случившегося один человек погиб.

Сахалин ДТП Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте