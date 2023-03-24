Самосвал столкнулся с пригородным поездом на Сахалине

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На Сахалине самосвал врезался в пригородный поезд, после чего разлилось и загорелось топливо. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

— Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание. По предварительной информации, несколько пассажиров получили незначительные травмы, погибших нет, — рассказал он.

Уточняется, что в поезде находилось 99 человек, 26 из них уехали с места ДТП самостоятельно. Для остальных пассажиров направили два автобуса, которые развезут их по населенным пунктам.

Позже пожарным удалось ликвидировать возгорание в поезде, а для его буксировки на место происшествия был отправлен дополнительный локомотив, написал губернатор в своем Telegram-канале.

В феврале на платформе Ростокино в Москве загорелся вагон поезда, в результате случившегося один человек погиб.