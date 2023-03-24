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Кадры после столкновения самосвала с поездом на Сахалине появились в Сети

Араз Салехов
Происшествия
Кадры после столкновения самосвала с поездом на Сахалине появились в Сети
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Появились кадры после столкновения поезда и грузовика в Долинском районе на Сахалине. Видео было опубликовано в пятницу, 24 марта.

На предоставленном фрагменте видно, как в результате аварии разлилось и загорелось топливо.

Губернатор региона Валерий Лимаренко рассказал, что на Сахалине самосвал врезался в поезд. Уточняется, что в поезде находилось 99 человек, 26 из них уехали с места ДТП самостоятельно. Для остальных пассажиров направили два автобуса, которые развезут их по населенным пунктам. Позже пожарным удалось ликвидировать возгорание в поезде, а для его буксировки на место происшествия был отправлен дополнительный локомотив.

7 марта в провинции Кальюбия, расположенной севернее Каира, сошел с рельсов поезд, в результате чего погиб один человек.

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