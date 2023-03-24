В Москве капитально отремонтируют 14 мостовых сооружений

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Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 14 мостовых сооружений. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. Отремонтируем такие знаковые объекты, как мост имени 1905 года, более известный как Горбатый мост и являющийся объектом культурного наследия федерального значения, 1-й Бауманский и Сколковский мосты, путепровод Воробьевский, — сказал он.

Специалисты отремонтируют несущие конструкции и основные элементы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие проезжей части, а также приведут в порядок лестничные сходы и тротуары. Отмечается, что на время проведения работ движение не будет полностью перекрываться. Специалисты будут вводить поочередные ограничения по полосам.

В конце февраля руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что всего в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы до 2026 года предусматривается строительство семи пешеходных мостов. Так, например, пешеходный мост появится через Водоотводный канал реки Москвы, он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную.