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Бизнесмен напал на таможенника в аэропорту в Санкт-Петербурге

Степан Жирнов
Происшествия
Бизнесмен напал на таможенника в аэропорту в Санкт-Петербурге
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В Санкт-Петербурге предприниматель, пытавшийся провезти крупную сумму в иностранной валюте, напал на сотрудника таможни. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления в пятницу, 24 марта.

Инцидент произошел в аэропорту Пулково. В багаже предпринимателя, прилетевшего из Дубая, обнаружили пять тысяч долларов США, которые мужчина не декларировал. Эта сумма превышает лимит валюты, которую можно ввозить без оформления. В связи с чем мужчину задержали на посту таможни.

Во время оформления документов бизнесмен вышел из себя и начал оскорблять сотрудников таможни, угрожать им расправой, после чего напал на одного из них. Таможенник получил телесные повреждения.

В результате предпринимателя задержали.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также ведется проверка, в результате которой могут возбудить еще одно дело, по статье «Оскорбление представителя власти», — резюмировали в ведомстве.

Похожий инцидент произошел в центре столицы. Мужчина отказался следовать за полицейскими в отделение и напал на одного из сотрудников.

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