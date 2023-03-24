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Людмила Гусева: Стимулирование создания мест приложения труда поможет сбалансированному развитию города

Араз Салехов
Город
Людмила Гусева: Стимулирование создания мест приложения труда поможет сбалансированному развитию города
Фото: duma.mos.ru

Реализация программы стимулирования создания мест приложения труда даст возможность сбалансированно развивать город. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Создание рабочих мест — одно из важных направлений деятельности столичного правительства. В частности, программа стимулирования создания мест приложения труда влияет и на благосостояние граждан и способствует росту доходов семей, живущих рядом с новыми организациями. Но эти процессы имеют и долгосрочный эффект для всего городского развития, — сказала она.

Парламентарий в качестве большой проблемы мегаполисов выделила маятниковую миграцию. По ее словам, сейчас одной из важных задач городского развития является децентрализация, сбалансированная и гармоничная застройка, цитирует Гусеву агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр города Сергей Собянин рассказал, что в столице действует программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), которая позволяет сбалансированно вести стройку в городских районах. В рамках программы в городе идет активное строительство необходимой инфраструктуры.

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