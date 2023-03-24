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Житель Скопинского района жестоко убил свою мать

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Скопинского района жестоко убил свою мать
Фото: СК РФ

В Скопинском районе Рязанской области произошло жестокое убийство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России в пятницу, 24 марта.

По данным ведомства, преступление было совершено вечером в среду, 22 марта. Безработный местный житель 1969 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей пожилой матерью. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и 15 раз ударил женщину в область головы, шеи и туловища. От полученных ран она скончалась на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурант задержан, в скором времени Следственный комитет обратится в суд для заключения его под стражу.

Другого преступника из Скопинского района, маньяка Виктора Мохова, выпустили из СИЗО 25 февраля. 10 августа 2022 года его задержали по подозрению в соучастии в убийстве, однако в настоящий момент следственные в его отношении завершены, и мужчина вернулся домой.

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