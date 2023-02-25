В СК объяснили причину освобождения скопинского маньяка Мохова из-под стражи

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Содержание под стражей скопинского маньяка Виктора Мохова, проходящего по делу об укрывательстве убийства, прекращено. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

— По решению суда прекращен срок содержания под стражей, — сообщили в СУ СК.

Уточняется, что у Мохова закончился предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой ему вменяется обвинение. Следственные действия по делу прекращены, а решение о прекращении содержания под стражей было принято в десятых числах февраля, сообщает РИА Новости.

10 августа 2022 года стало известно, что в доме скопинского маньяка убили человека. Мохов был помещен в СИЗО как предполагаемый соучастник преступления.

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Мужчина не кормил жертв, всячески издевался над пленницами и насиловал их. Одна из девушек родила ему двоих детей. Суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам заключения. 3 марта 2021 года маньяк был отпущен на свободу.