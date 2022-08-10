Скопинский маньяк может стать фигурантом нового уголовного дела

Скопинский маньяк Виктор Мохов / Фото: YouTube

В доме скопинского маньяка Мохова убили человека. По данным СМИ, он может проходить по делу как соучастник преступления. Об этом стало известно в среду, 10 августа.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ по Рязанской области, убийство, о котором идет речь, произошло 2 августа. В доме Мохова собрались выпить пять человек. Вскоре между участниками застолья завязалась драка. Потеряв контроль, злоумышленник ударил оппонента локтем в шею. От полученной травмы он скончался на месте.

Чтобы замести следы, подозреваемый спрятал тело во дворе заброшенного дома. По данным местных СМИ, ему помогал Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, который вышел на свободу в марте 2021 года.

Предполагаемого убийцу задержали, он уже дал признательные показания. В ближайшее время следствие собирается заключить его под стражу.

На данный момент Мохова арестовали на десять суток за то, что он выходил ночью из дома, чем нарушил ранее установленные административные требования. Также в отношении скопинского маньяка решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Укрывательство преступлений».

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. 7 апреля 2021 года его оштрафовали за участие в видеоролике, расценив это как массовое мероприятие.