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Музей Победы представит онлайн-программу ко Дню театра

Евгений Жуков
Город
Музей Победы представит онлайн-программу ко Дню театра
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во Всемирный день театра Музей Победы организует онлайн-программу, в рамках которой 27 марта все желающие смогут ознакомиться с уникальными экспонатами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 24 марта.

На онлайн-экскурсии по выставке «Театр в годы войны» зрители увидят фотографии военного времени, специальный реквизит и личные вещи актеров. Присоединиться к мероприятиям можно бесплатно на сайте учреждения.

— Ведущая покажет пуанты и кастаньеты солистки Большого театра Галины Петровой, предметы актерского гардероба Лидии Колесниковой и Зинаиды Габриэлянц, артисток Ленинградского театра музкомедии и других актеров, — говорится в сообщении.

Кроме того, хранители экспонатов познакомят пользователей с театральными программками, афишами, билетами военных лет Большого и Малого театров, МХАТа имени Горького, «Ленкома» и других учреждений культуры.

26 марта студенты театральных вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы. Акция приурочена ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта. Для бесплатного посещения экспозиции достаточно показать студенческий билет.

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