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Студенты театральных вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы 26 марта

Евгений Силаев
Город
Студенты театральных вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы 26 марта
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Студенты театральных вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы 26 марта. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В преддверии профессионального праздника всех работников театра мы приглашаем будущих режиссеров, актеров, сценаристов бесплатно познакомиться с экспозициями и выставками нашего музея, — рассказали в пресс-службе.

Акция приурочена ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта. Для бесплатного посещения экспозиции достаточно показать студенческий билет.

Помимо этого, 26 марта запланирована специальная праздничная программа. Для гостей пройдут бесплатные концерты, организованные студентами творческих вузов.

Кроме того, 24 марта в рамках «Открытого лектория» пройдет лекция «Вперед к Днепру!». Слушатели узнают об освобождении Смоленска, а также о наступательной операции на рубежах рек Днепр и Молочная.

Также в рамках «Открытого лектория», являющегося подготовительным этапом к «Диктанту Победы», 17 марта прошла лекция о Курской битве. Слушатели лекции узнали о ходе сражения, силах сторон и других интересных фактах.

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