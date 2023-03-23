Лекция «Вперед к Днепру!» пройдет в Музее Победы 24 марта

Фото: пресс-служба Музея Победы

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В пятницу, 24 марта, в Музее Победы состоится лекция «Вперед к Днепру!» для подготовки к «Диктанту Победы». Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— Слушатели узнают об освобождении Смоленска войсками Западного фронта и наступлении советских Юго-Западного и Южного фронтов летом 1943 года с выходом на рубеж рек Днепр и Молочная, — говорится в сообщении.

Лектором мероприятия выступит заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов. Для входа на лекцию необходимо предварительно зарегистрироваться. Начало события обозначено в 15:30.

Также в рамках «Открытого лектория», являющегося подготовительным этапом к «Диктанту Победы», 17 марта прошла лекция о Курской битве. Слушатели лекции узнали о ходе сражения, силах сторон и других интересных фактах.

Кроме того, в стенах Музея Победы состоялась лекция о Битве за Кавказ: в ходе нее шла речь о гитлеровской операции по захвату Кавказа под названием «Эдельвейс». В процессе ее реализации нацистские подразделения планировали окружить советские войска с запада и востока. Несмотря на это, военные Северо-Кавказского и Закавказского фронтов отстояли регион.