Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лекция «Вперед к Днепру!» пройдет в Музее Победы 24 марта

Араз Салехов
Город
Лекция «Вперед к Днепру!» пройдет в Музее Победы 24 марта
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В пятницу, 24 марта, в Музее Победы состоится лекция «Вперед к Днепру!» для подготовки к «Диктанту Победы». Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— Слушатели узнают об освобождении Смоленска войсками Западного фронта и наступлении советских Юго-Западного и Южного фронтов летом 1943 года с выходом на рубеж рек Днепр и Молочная, — говорится в сообщении.

Лектором мероприятия выступит заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов. Для входа на лекцию необходимо предварительно зарегистрироваться. Начало события обозначено в 15:30.

Также в рамках «Открытого лектория», являющегося подготовительным этапом к «Диктанту Победы», 17 марта прошла лекция о Курской битве. Слушатели лекции узнали о ходе сражения, силах сторон и других интересных фактах.

Кроме того, в стенах Музея Победы состоялась лекция о Битве за Кавказ: в ходе нее шла речь о гитлеровской операции по захвату Кавказа под названием «Эдельвейс». В процессе ее реализации нацистские подразделения планировали окружить советские войска с запада и востока. Несмотря на это, военные Северо-Кавказского и Закавказского фронтов отстояли регион.

Лекции Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте