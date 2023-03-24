«Волны будут чередоваться»: синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву может вернуться гололедица

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Начало апреля в Москве может сопровождаться возвращением минусовых температур. Из-за этого на дорогах не исключено появление гололедицы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Собеседник «ВМ» отметил, что ближайшая неделя в столице будет гораздо теплее нормы.

— По средней температуре мы идем по графику второй половины апреля. У меня впечатление, что в первые дни апреля температура вернется в норму. По Москве может быть минус 1–2 градуса, по области — до минус 5. А потом опять будет потепление, — спрогнозировал эксперт.

Как заметил специалист, обычно похолодание в этот период длится 3–4 дня. Так как первые заморозки ожидаются 30-го числа, то первые два дня апреля могут быть относительно холодными. 30–31 марта в столице возможны гололедные явления, предупредил Шувалов.

Волны тепла и холода еще будут чередоваться в апреле — это неизбежный процесс, подчеркнул синоптик.

— Дальше загадывать пока сложно. Для апреля такие колебания — обычная история. Должно быть что-то из ряда вон выходящее, чтобы в этот период подобных волн тепла и холода не было, — заключил эксперт.

В беседе с «ВМ» Шувалов также рассказал, что начало следующей недели в столице будет теплым. Хорошая погода сохранится до 30 марта.