Алтайский суд приговорил майора запаса к 6,5 года колонии за дезертирство

Фото: СК РФ

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина к 6,5 года колонии строгого режима за дезертирство. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, Жилин опасался направления в зону проведения специальной военной операции. Чтобы избежать этого, он продал имущество и сообщил командованию недостоверные сведения о своем состоянии. После этого мужчина попытался скрыть за рубежом, но был задержан на границе.

— Суд признал Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных «Дезертирство» и «Незаконное пересечение границы», и назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет и шесть месяцев с лишением воинского звания. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.

Еще восемь мобилизованных дезертиров задержали в конце декабря в подмосковном Подольске. Военнослужащие покинули свою часть в зоне СВО в камуфляжной одежде и с оружием, затем на попутных машинах они добрались до Подольска. Однако, доехав до дома, мужчины добровольно сдались полиции.