«Фатальный дебют»: больше половины российских мужчин не доживают до 65 лет

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Больше половины всех российских мужчин не доживают до 65 лет. Об этом рассказал директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

— 52 процента мужчин в России не доживают до 65 лет. 48 процентов, то есть меньшинство, переходят этот барьер... Основной «фатальный дебют» происходит в возрасте 40-65 лет... Это очень серьезный звонок, — отметил эксперт.

Аполихин также подчеркнул, что в 40 лет мужчина должен расцветать, поскольку к этому возрасту он только успел состояться. При этом 74 процента мужского населения в данной группе, продолжил специалист, это мужчины, которые «уходят на рабочем месте».

По его словам, во время исследований было зафиксировано, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, есть, так называемая, «жирная печень», которая появляется из-за хронического стресса. Аполихин отдельно отметил, что для представителей сильного пола фатально длительное стрессовое расстройство.

Для профилактики и предупреждения заболеваний эксперт настойчиво порекомендовал включить в свое расписание активную физическую нагрузку, которая существенно поможет избавиться от накопившихся негативных эмоций, передает РИА Новости.

Может ли онкология возникнуть от сильного стресса и есть ли между ними связь, рассказал доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.