Конституционный суд Армении признал законным присоединение страны к МУС

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Конституционный суд Армении признал законным распространение действия юридических норм Международного уголовного суда и соответствующих обязательств страны перед ним. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщило издание News.am.

Армения подписала договор о Международном уголовном суде в 1998 году, но до сегодняшнего дня не ратифицировала его. Этот процесс планируют признать действительным «задним числом» — с 12 мая 2021 года.

— Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования, — передает News.am.

Уточняется, что ретроактивное признание юрисдикции необходимо для распространения полномочий Международного уголовного суда на действия Азербайджана во время вооруженного конфликта между странами. С этой оговоркой Римский статут должен вступить в силу с обозначенной даты 12 мая 2021 года.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.