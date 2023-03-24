Эксперты рассказали, как защитить животных от жестокого обращения

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Эксперты Российской кинологической федерации объяснили, что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными. По их словам, не следует оставлять подобные ситуации без внимания, так как питомцы не могут постоять за себя.

— Если вы убеждены в виновности конкретного лица и у вас есть доказательства, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы. Ваше небезразличие поможет сократить в будущем количество таких инцидентов, — заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев

Он пояснил, что при обнаружении факта жестокого обращения с животными, необходимо его зафиксировать. Если это видеоролик или фотография в интернете, то можно сделать скриншот. В иных ситуациях следует самостоятельно снять произошедшее.

Кроме того, находящиеся рядом свидетели помогут доказать вину злоумышленника. После инцидента необходимо обратиться с заявлением в полицию. Также можно написать обращение в комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, передает «Радио 1».

Кинолог и зоопсихолог Ирина Федорова поделилась своим мнением насчет жестокого обращения с животными. По ее словам, собаки — те же дети. Воспитывать их нужно в течение всей жизни до старости. А подходить к вопросу об «усыновлении» — ответственно и неспешно, передает ФАН.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Об этом рассказал председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин. Самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород.