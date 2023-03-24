«Особенно заметно у детей и пожилых»: семь признаков дефицита витамина B12

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Дефицит витамина B12 может негативно отражаться на умственных способностях, памяти и настроении. Врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова рассказала «Вечерней Москве», как распознать дефицит витамина В12 и в каких продуктах он содержится.

Признаки дефицита витамина В12

По ее словам, дефициту в большинстве случаев подвержены вегетарианцы, пожилые люди со скудным питанием, пациенты с аутоиммунным атрофическим гастритом.

Самыми распространенными признаками дефицита являются:

бледность;

снижение ростков крови;

снижение аппетита;

воспаление языка;

нарушение походки;

раздражительность;

повышенная утомляемость.

— Если вы обнаружили у себя подобные признаки или часть из них, нужно сдать анализы и обратиться к эндокринологу. Специалист назначит нужное лечение, — посоветовала собеседница «ВМ».

Чем опасен дефицит витамина В12

Как отметила Дианова, самое серьезное воздействие дефицит витамина B12 оказывает на нервную систему. Человек может стать невнимательным, раздраженным, а при более серьезных формах возможна потеря памяти и даже галлюцинации.

— Витамин B12 очень важен для нормальной работы мозга и нервной системы. Его дефицит негативно сказывается на работоспособности, уровне энергии, запоминании информации. Это становится особенно заметно у детей и пожилых людей, — сказала она.

Кроме того, диетолог отметила, что дефицит B12 провоцирует развитие анемии. Однако ее легко скорректировать.

— Развивается тяжелая анемия. Но она легко корректируется. Человеку могут выписать капельницы с мильгаммой. Важно понимать, что человеческий организм не может самостоятельно синтезировать витамин B12. Он может поступать либо с пищей, либо с витаминными комплексами и лекарственными препаратами, — рассказала она.

Врач подчеркнула, что дефицит B12 также провоцирует развитие болезней желудочно-кишечного тракта, например, гастрита и язвы желудка.

В каких продуктах содержится

Гастроэнтеролог заверила, что продукты животного происхождения, которые содержат витамин B12, обязательно должны быть в рационе каждого человека. К ним относятся:

говядина;

печень говяжья;

печень свиная;

скумбрия;

сардина;

селедка;

жирные сорта рыбы;

творог;

сыры.

— Витамин B12 не разрушается при термообработке. Однако на него негативно влияет солнечный свет. Данные продукты нельзя хранить в открытых местах, — предупредила Дианова.