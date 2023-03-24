«Особенно заметно у детей и пожилых»: семь признаков дефицита витамина B12
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Дефицит витамина B12 может негативно отражаться на умственных способностях, памяти и настроении. Врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова рассказала «Вечерней Москве», как распознать дефицит витамина В12 и в каких продуктах он содержится.
Признаки дефицита витамина В12
По ее словам, дефициту в большинстве случаев подвержены вегетарианцы, пожилые люди со скудным питанием, пациенты с аутоиммунным атрофическим гастритом.
Самыми распространенными признаками дефицита являются:
- бледность;
- снижение ростков крови;
- снижение аппетита;
- воспаление языка;
- нарушение походки;
- раздражительность;
- повышенная утомляемость.
— Если вы обнаружили у себя подобные признаки или часть из них, нужно сдать анализы и обратиться к эндокринологу. Специалист назначит нужное лечение, — посоветовала собеседница «ВМ».
Чем опасен дефицит витамина В12
Как отметила Дианова, самое серьезное воздействие дефицит витамина B12 оказывает на нервную систему. Человек может стать невнимательным, раздраженным, а при более серьезных формах возможна потеря памяти и даже галлюцинации.
— Витамин B12 очень важен для нормальной работы мозга и нервной системы. Его дефицит негативно сказывается на работоспособности, уровне энергии, запоминании информации. Это становится особенно заметно у детей и пожилых людей, — сказала она.
Кроме того, диетолог отметила, что дефицит B12 провоцирует развитие анемии. Однако ее легко скорректировать.
— Развивается тяжелая анемия. Но она легко корректируется. Человеку могут выписать капельницы с мильгаммой. Важно понимать, что человеческий организм не может самостоятельно синтезировать витамин B12. Он может поступать либо с пищей, либо с витаминными комплексами и лекарственными препаратами, — рассказала она.
Врач подчеркнула, что дефицит B12 также провоцирует развитие болезней желудочно-кишечного тракта, например, гастрита и язвы желудка.
В каких продуктах содержится
Гастроэнтеролог заверила, что продукты животного происхождения, которые содержат витамин B12, обязательно должны быть в рационе каждого человека. К ним относятся:
- говядина;
- печень говяжья;
- печень свиная;
- скумбрия;
- сардина;
- селедка;
- жирные сорта рыбы;
- творог;
- сыры.
— Витамин B12 не разрушается при термообработке. Однако на него негативно влияет солнечный свет. Данные продукты нельзя хранить в открытых местах, — предупредила Дианова.