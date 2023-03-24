Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Особенно заметно у детей и пожилых»: семь признаков дефицита витамина B12

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Особенно заметно у детей и пожилых»: семь признаков дефицита витамина B12
Фото: Pexels

Дефицит витамина B12 может негативно отражаться на умственных способностях, памяти и настроении. Врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова рассказала «Вечерней Москве», как распознать дефицит витамина В12 и в каких продуктах он содержится.

Признаки дефицита витамина В12

По ее словам, дефициту в большинстве случаев подвержены вегетарианцы, пожилые люди со скудным питанием, пациенты с аутоиммунным атрофическим гастритом.

Самыми распространенными признаками дефицита являются:

  • бледность;
  • снижение ростков крови;
  • снижение аппетита;
  • воспаление языка;
  • нарушение походки;
  • раздражительность;
  • повышенная утомляемость.

— Если вы обнаружили у себя подобные признаки или часть из них, нужно сдать анализы и обратиться к эндокринологу. Специалист назначит нужное лечение, — посоветовала собеседница «ВМ».

Чем опасен дефицит витамина В12

Как отметила Дианова, самое серьезное воздействие дефицит витамина B12 оказывает на нервную систему. Человек может стать невнимательным, раздраженным, а при более серьезных формах возможна потеря памяти и даже галлюцинации.

— Витамин B12 очень важен для нормальной работы мозга и нервной системы. Его дефицит негативно сказывается на работоспособности, уровне энергии, запоминании информации. Это становится особенно заметно у детей и пожилых людей, — сказала она.

Кроме того, диетолог отметила, что дефицит B12 провоцирует развитие анемии. Однако ее легко скорректировать.

— Развивается тяжелая анемия. Но она легко корректируется. Человеку могут выписать капельницы с мильгаммой. Важно понимать, что человеческий организм не может самостоятельно синтезировать витамин B12. Он может поступать либо с пищей, либо с витаминными комплексами и лекарственными препаратами, — рассказала она.

Врач подчеркнула, что дефицит B12 также провоцирует развитие болезней желудочно-кишечного тракта, например, гастрита и язвы желудка.

В каких продуктах содержится

Гастроэнтеролог заверила, что продукты животного происхождения, которые содержат витамин B12, обязательно должны быть в рационе каждого человека. К ним относятся:

  • говядина;
  • печень говяжья;
  • печень свиная;
  • скумбрия;
  • сардина;
  • селедка;
  • жирные сорта рыбы;
  • творог;
  • сыры.

— Витамин B12 не разрушается при термообработке. Однако на него негативно влияет солнечный свет. Данные продукты нельзя хранить в открытых местах, — предупредила Дианова.

Правильное питание Врачи Витамины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте